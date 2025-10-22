Татарстанская таможня выявила тысячи единиц контрафакта с начала года

Лидерами по провозу стали продовольственные продукты и табак

Фото: Дмитрий Резнов

С начала года специалисты татарстанской таможни провели 57 проверок в сотрудничестве с правоохранительными и надзорными органами региона, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.



Сообщается, что 100% таможенных осмотров помещений и территорий дали конкретные результаты. По итогам проверок возбуждено 21 дело об административных правонарушениях и девять уголовных дел.

Значительный объем контрафактной продукции был изъят из оборота. Всего выявлено 15,6 тыс. единиц поддельных товаров, среди которых табачная продукция, чехлы для телефонов, обувь, товары легкой промышленности, детские игрушки и моторные масла.

Реальное время / realnoevremya.ru

Выявлено 24,6 тонны продовольственных товаров (орехи, фрукты, овощи, сухофрукты) без необходимой маркировки. На продукции отсутствовали сведения о дате изготовления, условиях хранения, сроке годности и информация об изготовителе. Серьезное нарушение выявлено в сфере обязательной маркировки. Специалисты обнаружили 54,5 тыс. единиц табачной и никотиносодержащей продукции без правильных маркировочных наклеек.

Напомним, что в Татарстане будут судить женщину за контрабанду Cartier.

Наталья Жирнова