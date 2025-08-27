В центре Казани археологи обнаружили черепки двухсотлетней давности

Сейчас Комитет по охране культурного наследия готовит приказ о постановке найденного культурного слоя под государственную охрану как памятника археологии

В Казани археологи сделали важное открытие — они обнаружили ранее неподтвержденный участок культурного слоя, датируемый XVIII—XIX веками. Исследования проводились в районе улицы Сайдашева перед началом строительных работ, сообщили в пресс-службе Комитета Татарстана по охране ОКН.

Во время обследования специалисты нашли культурные напластования на глубине более одного метра, а также предметы быта того времени, включая фрагменты гончарной керамики. Это открытие подтверждает, что на этой территории когда-то находилось село Плетени, принадлежащее Спасо-Преображенскому монастырю.

— Данные исследования носили локальный характер и проводились на ограниченной территории, — отметили археологи. Однако они предполагают, что дальнейшие раскопки могут расширить границы распространения культурного слоя в Казани, учитывая историческую значимость этого места.

В настоящее время Комитет по охране культурного наследия готовит приказ о постановке найденного культурного слоя под государственную охрану как памятника археологии.

Напомним, что Комитет по охране объектов культурного наследия издал приказ о включении объекта археологического наследия «Культурный слой города Казани» в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Анастасия Фартыгина