В Кукморском районе завершили строительство нового ФАПа по нацпроекту

11:30, 24.10.2025

В настоящее время на объекте ведутся работы по благоустройству территории и оформлению необходимой документации

Фото: Мария Зверева

В деревне Новый Каенсар Кукморского района Татарстана завершилось строительство нового фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). Открытие медицинского учреждения планируется до конца года, что позволит обеспечить жителей качественной и своевременной медицинской помощью.

Новый ФАП оснащен:

  • кабинетом приема фельдшера;
  • процедурным кабинетом;
  • смотровой;
  • раздевалкой;
  • помещением для хранения документации;
  • санитарной комнатой.
Максим Платонов / realnoevremya.ru

ФАП был возведен в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Казанцы и жители районов Татарстана жалуются на нехватку медиков — от врачей до фельдшеров и санитарок. Количество вакансий в районных медучреждениях продолжает расти: с середины марта до начала июля оно увеличилось почти на 2%, а среди младшего и среднего медицинского персонала — более чем на 7%. Подробнее — в материале «Реального времени».

Анастасия Фартыгина

ОбществоВласть Татарстан

