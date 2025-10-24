В Кукморском районе завершили строительство нового ФАПа по нацпроекту
В деревне Новый Каенсар Кукморского района Татарстана завершилось строительство нового фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). Открытие медицинского учреждения планируется до конца года, что позволит обеспечить жителей качественной и своевременной медицинской помощью.
В настоящее время на объекте ведутся работы по благоустройству территории и оформлению необходимой документации.
Новый ФАП оснащен:
- кабинетом приема фельдшера;
- процедурным кабинетом;
- смотровой;
- раздевалкой;
- помещением для хранения документации;
- санитарной комнатой.
ФАП был возведен в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Казанцы и жители районов Татарстана жалуются на нехватку медиков — от врачей до фельдшеров и санитарок. Количество вакансий в районных медучреждениях продолжает расти: с середины марта до начала июля оно увеличилось почти на 2%, а среди младшего и среднего медицинского персонала — более чем на 7%. Подробнее — в материале «Реального времени».
