24.10.2025
Военные освободили населенный пункт Дроновка в ДНР

11:19, 24.10.2025

Это стало возможным благодаря Южной группировке войск

Военные освободили населенный пункт Дроновка в ДНР
Фото: Артем Дергунов

Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Дроновка в ДНР.

— Южная группировка войск за сутки освободила населенный пункт Дроновка в ДНР, — сообщает командующий.

Напомним, что 20 октября Минобороны также сообщало об освобождении населенного пункта Ленино в Донецкой Народной Республике подразделениями группировки войск «Центр».

Анастасия Фартыгина

