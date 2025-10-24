Военные освободили населенный пункт Дроновка в ДНР
Это стало возможным благодаря Южной группировке войск
Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Дроновка в ДНР.
— Южная группировка войск за сутки освободила населенный пункт Дроновка в ДНР, — сообщает командующий.
Напомним, что 20 октября Минобороны также сообщало об освобождении населенного пункта Ленино в Донецкой Народной Республике подразделениями группировки войск «Центр».
