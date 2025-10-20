Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Ленино в ДНР
Об этом говорится в сводке министерства
Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Ленино в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.
— Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Ленино Донецкой Народной Республики, — говорится в сводке министерства.
Напомним, что 19 октября российские войска освободили населенные пункты Чунишино и Полтавка в ДНР и Запорожской области.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».