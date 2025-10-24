Правительство расширит использование резерва без призыва на военную службу

Граждане, заключившие контракт о пребывании в резерве, смогут привлекаться для обеспечения защиты критически важных объектов и объектов жизнеобеспечения

Фото: Артем Дергунов

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность привлечения граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве, для обеспечения защиты критически важных объектов и объектов жизнеобеспечения. Информация размещена в базе законодательной деятельности палаты парламента России.

В настоящее время использование подразделений, укомплектованных резервистами на добровольной основе, возможно только в период мобилизации или в военное время.

Предлагаемый законопроект вносит изменения в закон «Об обороне», расширяя возможности использования резервистов. Теперь их можно будет направлять на специальные сборы для защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения.

Также поправки вносятся в закон «О воинской обязанности и военной службе», определяя новый вид сборов — специальные сборы — и порядок их прохождения.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Согласно законопроекту, на резервистов, привлекаемых к специальным сборам для защиты критически важных объектов, будут распространяться те же права, обязанности, социальные гарантии, компенсации и ответственность, что и на граждан, призванных на обычные военные сборы.

Важно отметить, что, как подчеркнул замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский, законопроект не предусматривает призыва граждан на военную службу или их направления в зону проведения специальной военной операции.

— Тем более ни о какой мобилизации речь не идет, — заявил Цимлянский. Законопроект затрагивает только тех граждан, которые добровольно заключили контракт о пребывании в резерве.

Ранее, 13 октября, правительственная комиссия одобрила законопроект, разрешающий привлекать резервистов к выполнению задач в период контртеррористических операций за пределами России.

Рената Валеева