В правительстве одобрили привлечение резервистов к операциям за рубежом

Предлагаемые изменения позволят привлекать их в мирное время

Фото: Артем Дергунов

Правительственная комиссия одобрила законопроект, разрешающий привлекать резервистов к выполнению задач в период контртеррористических операций за пределами России. Об этом говорится в материалах заседании, пишет ТАСС.



Действующее законодательство позволяет привлекать резервистов к выполнению задач только в период мобилизации или в военное время. Предлагаемые изменения позволят привлекать их и в мирное время.

— При этом законом вводится понятие «специальные сборы», под которыми понимаются сборы для выполнения отдельных задач в области обороны при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании Вооруженных Сил России за пределами нашей страны. Одновременно законопроектом устанавливается возможность дополнительных выплат резервистам, призванным на такие сборы, — сказал зампредседателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Он также подчеркнул, что изменения касаются только граждан, заключивших на добровольной основе контракт о пребывании в резерве, и не распространяются на граждан, пребывающих в запасе.

Рената Валеева