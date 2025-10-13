В правительстве одобрили привлечение резервистов к операциям за рубежом
Предлагаемые изменения позволят привлекать их в мирное время
Правительственная комиссия одобрила законопроект, разрешающий привлекать резервистов к выполнению задач в период контртеррористических операций за пределами России. Об этом говорится в материалах заседании, пишет ТАСС.
Действующее законодательство позволяет привлекать резервистов к выполнению задач только в период мобилизации или в военное время. Предлагаемые изменения позволят привлекать их и в мирное время.
— При этом законом вводится понятие «специальные сборы», под которыми понимаются сборы для выполнения отдельных задач в области обороны при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании Вооруженных Сил России за пределами нашей страны. Одновременно законопроектом устанавливается возможность дополнительных выплат резервистам, призванным на такие сборы, — сказал зампредседателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов.
Он также подчеркнул, что изменения касаются только граждан, заключивших на добровольной основе контракт о пребывании в резерве, и не распространяются на граждан, пребывающих в запасе.
