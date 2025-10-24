КАМАЗ вернется к пятидневной рабочей неделе с 10 ноября

Решение принято в связи с улучшением производственных показателей и увеличением портфеля заказов

Фото: Тимур Рахматуллин

ПАО «КАМАЗ» отменяет режим неполной рабочей недели и возвращается к стандартному пятидневному графику работы с 10 ноября 2025 года. Такое решение принял генеральный директор компании Сергей Когогин по результатам состоявшегося 23 октября финансового комитета, на котором обсуждались вопросы обеспеченности производства заказами и график работы на ноябрь. Об этом пишет пресс-служба.

Решение об отмене приказа о неполной рабочей неделе было принято в связи с улучшением производственных показателей и увеличением портфеля заказов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

После ноябрьских федеральных и республиканских праздников, завершающихся 9 ноября, все подразделения КАМАЗа перейдут на обычный пятидневный график работы.

На финансовом комитете также обсуждались перспективы декабря. По предварительной оценке, в декабре также планируется сохранение пятидневной рабочей недели. Однако окончательное решение о графике работы в декабре будет принято на финансовом комитете в конце ноября, традиционно с учетом актуальной ситуации с заказами и производственными показателями.

В среду Когогин на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным представил прогнозы компании на 2025 год, заявив об ожидаемом объеме продаж грузовиков в России на уровне 50 тыс. единиц и значительном наращивании доли рынка.

Рената Валеева