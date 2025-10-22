КАМАЗ прогнозирует 50 тыс. продаж грузовиков в 2025 году

По словам главы компании, в текущем году прогнозируется рост экспорта продукции на 10%

Фото: Михаил Захаров

Гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным представил прогнозы компании на 2025 год, заявив об ожидаемом объеме продаж грузовиков в России на уровне 50 тыс. единиц и значительном наращивании доли рынка.

— Если брать рынок, он выглядит приблизительно так — мы ожидаем в районе 50 тыс. [продаж грузовиков] в этом году. Доля КАМАЗа на этом рынке уже сегодня 34%, по сравнению с 2024 годом она выросла вдвое, — сообщил Когогин.



Помимо внутреннего рынка, компания делает ставку на экспорт. По словам главы компании, в текущем году прогнозируется рост экспорта продукции на 10%. Примечательно, что основной прирост будет обеспечен не за счет стран ближнего зарубежья, а благодаря расширению поставок в дальнее зарубежье — страны Азии и Ближнего Востока.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Когогин подчеркнул, что КАМАЗ выступил финальным контрактодержателем по договору с Минпромторгом на создание полноценной системы поддержания жизненного цикла производства. Завершение разработки этой критически важной системы намечено к 2030 году. Премьер-министр Михаил Мишустин, отметив активное импортозамещение программных продуктов в российском автопроме (в качестве примера был упомянут завод «Москвич», полностью работающий на российских технологиях), попросил Сергея Когогина регулярно докладывать правительству о ходе работы в рамках ИЦК.

Завершая встречу, Мишустин пожелал КАМАЗу удачи и успеха, выразив надежду, что «как можно больше молодых ребят, которые учатся, как Вы сказали, «с горящими глазами», приходили к вам на производство, создавали новые удобные автомобили, самосвалы, тягачи, электробусы и радовали свою страну, людей современными работами, современными изделиями — качественными и, главное, конкурентоспособными».

С 1 августа КАМАЗ для некоторых подразделений ввел четырехдневную рабочую неделю из-за отсутствия перспектив роста на рынке грузовиков.

Рената Валеева