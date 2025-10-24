Российские средства ПВО сбили 111 БПЛА над 13 регионами
Об этом сообщили в Минобороны
Минувшей ночью российские средства ПВО перехватили и уничтожили 111 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией 13 российских регионов и акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 111 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении ведомства.
География перехвата беспилотников:
- Ростовская область — 34 БПЛА;
- Брянская область — 25 БПЛА;
- Калужская область — 11 БПЛА;
- Новгородская область — 10 БПЛА;
- Белгородская область и Крым — по 7 БПЛА;
- Тульская область — 5 БПЛА;
- Краснодарский край — 4 БПЛА;
- Волгоградская и Орловская области — по 2 БПЛА;
- Липецкая, Тверская, Московская области и акватория Азовского моря — по 1 БПЛА.
В результате атаки БПЛА на жилой дом в ЖК «Изумрудные холмы» в Красногорске пострадали пять человек, включая ребенка. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Инцидент произошел около 04:30 мск.
Напомним, что 22 октября российские средства ПВО сбили три управляемые авиационные бомбы и 293 БПЛА самолетного типа.
