Новости общества

13:24 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Российские средства ПВО сбили 111 БПЛА над 13 регионами

08:34, 24.10.2025

Об этом сообщили в Минобороны

Минувшей ночью российские средства ПВО перехватили и уничтожили 111 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией 13 российских регионов и акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 111 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении ведомства.

География перехвата беспилотников:

  • Ростовская область — 34 БПЛА;
  • Брянская область — 25 БПЛА;
  • Калужская область — 11 БПЛА;
  • Новгородская область — 10 БПЛА;
  • Белгородская область и Крым — по 7 БПЛА;
  • Тульская область — 5 БПЛА;
  • Краснодарский край — 4 БПЛА;
  • Волгоградская и Орловская области — по 2 БПЛА;
  • Липецкая, Тверская, Московская области и акватория Азовского моря — по 1 БПЛА.

В результате атаки БПЛА на жилой дом в ЖК «Изумрудные холмы» в Красногорске пострадали пять человек, включая ребенка. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Инцидент произошел около 04:30 мск.

скриншот из видео с телеграм-канала "Воробьёв LIVE"

Напомним, что 22 октября российские средства ПВО сбили три управляемые авиационные бомбы и 293 БПЛА самолетного типа.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также