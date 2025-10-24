Российские средства ПВО сбили 111 БПЛА над 13 регионами

Об этом сообщили в Минобороны

Минувшей ночью российские средства ПВО перехватили и уничтожили 111 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией 13 российских регионов и акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 111 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении ведомства.

География перехвата беспилотников:

Ростовская область — 34 БПЛА;

Брянская область — 25 БПЛА;

Калужская область — 11 БПЛА;

Новгородская область — 10 БПЛА;

Белгородская область и Крым — по 7 БПЛА;

Тульская область — 5 БПЛА;

Краснодарский край — 4 БПЛА;

Волгоградская и Орловская области — по 2 БПЛА;

Липецкая, Тверская, Московская области и акватория Азовского моря — по 1 БПЛА.

В результате атаки БПЛА на жилой дом в ЖК «Изумрудные холмы» в Красногорске пострадали пять человек, включая ребенка. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Инцидент произошел около 04:30 мск.

Напомним, что 22 октября российские средства ПВО сбили три управляемые авиационные бомбы и 293 БПЛА самолетного типа.

Рената Валеева