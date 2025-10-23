Новости общества

Российские ПВО сбили 293 украинских беспилотника за сутки

13:03, 23.10.2025

Помимо этого, они уничтожили три управляемые авиационные бомбы

Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили три управляемые авиационные бомбы и 293 БПЛА самолетного типа, принадлежащих ВСУ, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, с начала проведения СВО уничтожено:

  • 668 самолетов;
  • 283 вертолета;
  • 91 983 беспилотных летательных аппарата;
  • 633 зенитных ракетных комплекса;
  • 25 630 танков и других боевых бронированных машин;
  • 1 605 боевых машин реактивных систем залпового огня;
  • 30 725 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 44 642 единицы специальной военной автомобильной техники.

Ранее над территорией Оренбургской области силами ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. В то же время в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области Казахстана, граничащем с Оренбургской областью, обнаружены предметы, похожие на фрагменты беспилотника.

Рената Валеева

