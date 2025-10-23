Российские ПВО сбили 293 украинских беспилотника за сутки
Помимо этого, они уничтожили три управляемые авиационные бомбы
Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили три управляемые авиационные бомбы и 293 БПЛА самолетного типа, принадлежащих ВСУ, сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, с начала проведения СВО уничтожено:
- 668 самолетов;
- 283 вертолета;
- 91 983 беспилотных летательных аппарата;
- 633 зенитных ракетных комплекса;
- 25 630 танков и других боевых бронированных машин;
- 1 605 боевых машин реактивных систем залпового огня;
- 30 725 орудий полевой артиллерии и минометов;
- 44 642 единицы специальной военной автомобильной техники.
Ранее над территорией Оренбургской области силами ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. В то же время в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области Казахстана, граничащем с Оренбургской областью, обнаружены предметы, похожие на фрагменты беспилотника.
