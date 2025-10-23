В Елабуге объявили конкурс на замещение должности руководителя исполкома
Решение о проведении подписал замглавы муниципального района
В Елабуге объявили конкурс на замещение должности руководителя исполкома. Решение о проведении подписал замглавы муниципального района Александр Косов, который является председателем комиссии в конкурсе.
Новый кандидат должен заменить Эльмиру Ахмадееву. Она занимает этот пост два года. Сообщается, что заявки будут принимать до 6 ноября. «Назначить дату проведения конкурса на замещение должности <...> 12 ноября 2025 года, — сказано в документе.
Напомним, что в сентябре главой Елабужского района переизбрали Рустема Нуриева.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».