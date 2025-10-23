В Лаишевском районе двух человек обвиняют в нападении на полицейских

Дело направили в суд

Фото: Динар Фатыхов

В СК завершили расследование уголовного дела в отношении двух жителей Лаишевского района, обвиняемых в нападении на полицейских. Об этом сообщили в телеграм-канале СУ СК России по Татарстану.

Инцидент произошел 16 июля 2025 года в селе Столбище. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль с нетрезвым водителем. При попытке проверки документов мужчина отказался подчиниться требованиям полицейских. В процессе конфликта он угрожал сотрудникам правоохранительных органов и оскорблял их.

Сообщается, что находившаяся рядом спутница водителя также участвовала в нападении. Один из полицейских был вынужден применить табельное оружие. В результате водитель получил ранение в ногу. Ему оказали необходимую помощь.



В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд.

