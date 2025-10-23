Предмет «Духовно-нравственная культура России» могут включить в ЕГЭ

Его введут в школьную программу с 1 сентября 2026 года

Фото: Динар Фатыхов

Предмет «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР) может войти в перечень предметов для сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе образовательного форума, проходящего в Московском педагогическом государственном университете с 22 по 23 октября.

— Мы планируем, что в том числе предметные результаты ДНКР войдут в Единый государственный экзамен, — цитирует РИА «Новости» слова министра.

Сергей Кравцов напомнил, что новый предмет «Духовно-нравственная культура России» будет введен в школьную программу с 1 сентября 2026 года.

Ранее Министерство науки и высшего образования РФ предложило включить ЕГЭ по истории в перечень экзаменов для поступления на социально-гуманитарные направления в вузах.

Рената Валеева