ЕГЭ по истории может стать обязательным для поступления на социально-гуманитарные направления

Среди специальностей: социология, юриспруденция, конфликтология, таможенное дело, публичная политика и социальные науки, реклама и связи с общественностью и др.

Фото: Артем Дергунов

Министерство науки и высшего образования РФ предложило включить ЕГЭ по истории в перечень экзаменов для поступления на социально-гуманитарные направления в вузах. Об этом сообщает RT.

Данная инициатива последовала за предложением ректора МГИМО Анатолия Торкунова, озвученным на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сделать обязательным ЕГЭ по истории для абитуриентов гуманитарных вузов. Президент поддержал это предложение.

Согласно представленному проекту, с марта 2026 года профильные университеты получат возможность самостоятельно определять, какой экзамен будет обязательным для поступления на определенные направления: ЕГЭ по обществознанию или ЕГЭ по истории.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Речь идет о таких направлениях подготовки, как социология, юриспруденция, конфликтология, таможенное дело, публичная политика и социальные науки, реклама и связи с общественностью, сервис и другие.

Вузы должны определиться с выбором вступительных испытаний до 20 января 2026 года. Таким образом, обязательный ЕГЭ по истории может появиться во время приемной кампании 2027 года.

Планируется, что нововведения будут действовать до 1 сентября 2029 года.

В ходе набора в период приемной компании 2025 года на программы бакалавриата, специалитета и базового высшего образования было заполнено 99,6% от общего числа бюджетных мест.



Рената Валеева