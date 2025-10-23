Комаров: за три года в ПФО заключено около 800 концессионных соглашений

Лидерами по объемам бюджетного финансирования являются Татарстан, Нижегородская и Самарская области

Под председательством полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова в Нижнем Новгороде состоялось заседание рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.



Игорь Комаров отметил, что за последние три года в ПФО заключено около 800 концессионных соглашений с общим объемом бюджетного финансирования около 1 трлн рублей, направленных на строительство объектов социальной инфраструктуры, в частности, транспортной, образовательной, спортивной и коммунальной. Лидерами по объемам бюджетного финансирования являются Татарстан, Нижегородская и Самарская области.

В числе основных проблем были названы отсутствие утвержденных перечней имущества, невыполнение концессионерами инвестиционных обязательств, нарушение сроков проведения конкурсов и законов о конкуренции.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал к наведению порядка в сфере концессий в ЖКХ и отметил успешный опыт организации водо— и теплоснабжения в Казани, где эту сферу контролируют госкомпании.



Рената Валеева