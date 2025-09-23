Володин привел успешный опыт Казани в сфере ЖКХ, призывая к наведению порядка

Депутатам необходимо усилить парламентский контроль за вопросами, связанными с тарифами ЖКХ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступая на пленарном заседании, призвал к наведению порядка в сфере концессий в ЖКХ и отметил успешный опыт организации водо— и теплоснабжения в Казани, где эту сферу контролируют госкомпании.

Володин подчеркнул, что в сфере концессий необходимо обеспечить прозрачность и ответственность концессионеров, особенно в вопросах, касающихся подачи тепла и воды.

— Необходимо наводить порядок в сфере концессий, связанных с подачей тепла, воды, и задаться вопросом, почему эффективно работает система водообеспечения теплоснабжения в Москве, в Санкт-Петербурге, в Казани. Государственные компании. И работают эффективно, рентабельно, под контролем... Совершенно очевидно, когда концессионеры ставят вопрос прибыли превыше всего, — это ни к чему хорошему не приведет. Поэтому должна быть прозрачность, должна быть ответственность концессионеров, — заявил он, пишет РИА «Новости».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Глава Госдумы добавил, что депутатам необходимо усилить парламентский контроль за вопросами, связанными с тарифами ЖКХ в регионах.

Минстрой России и правительство Татарстана заключили дополнительное соглашение о финансировании программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Республика в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» получит из федерального бюджета 519,6 млн рублей, из которых 228,9 млн рублей будут перенесены с 2026 на 2025 год.

Рената Валеева