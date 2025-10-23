В Елабуге ввели карантин из-за бешенства у животных

Неблагополучным пунктом объявлена территория в радиусе 3 километров вокруг очага

Фото: Реальное время

В Елабуге введен карантин в связи с выявлением случая заболевания животных бешенством. Соответствующий указ подписал раис Татарстана Рустам Минниханов.

Эпизоотическим очагом определена территория в радиусе 10 метров от указанных географических координат (55.75463 градуса северной широты и 52.07882 градуса восточной долготы), а неблагополучным пунктом объявлена территория в радиусе 3 километров вокруг очага.

Это уже третий случай регистрации бешенства в Елабужском районе РТ за последнее время. В начале сентября карантин был введен в селе Лекарево, а в середине августа — в селе Черкасово, где ограничения были сняты накануне.

Рената Валеева