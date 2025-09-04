В Татарстане ввели карантин по бешенству в трех районах

Неблагополучными признаны территории в радиусе двух километров от очагов в Елабужском и Сармановском районах и одного километра в Заинском районе

Фото: Реальное время

В Татарстане введен карантин по бешенству в Елабужском, Заинском и Сармановском районах. Указы об этом подписал Рустам Минниханов.

Карантинные меры действуют на территориях личных подсобных хозяйств в следующих населенных пунктах:

село Лекарево, ул. Комаровка, д. 8 (Елабужский район);

деревня Перцовка, ул. Дачная, д. 39 (Заинский район);

село Верхние Шипки, ул. Центральная, д. 76 (Заинский район);

Чукмарлинское сельское поселение.

Реальное время / realnoevremya.ru

Неблагополучными признаны территории в радиусе двух километров от очагов в Елабужском и Сармановском районах и одного километра в Заинском районе.

На время карантина доступ к эпизоотическим очагам разрешен только ветеринарам и местным жителям, которые обслуживают животных. Запрещено лечить больных животных, а также ввозить и вывозить восприимчивых к бешенству животных. Вывоз возможен только для вакцинированных животных, если вакцинация была проведена не менее чем за 179 дней до этого.

Также запрещены ярмарки и выставки, связанные с перемещением животных. Карантин будет снят только через 60 дней после убоя последнего подозреваемого животного или уничтожения последнего заболевшего.

Напомним, что прокуратура Балтасинского района провела проверку и обнаружила нарушения ветеринарного законодательства в одном из крестьянско-фермерских хозяйств. Это связано с выявлением возбудителя бруцеллеза у овец и коз.

Анастасия Фартыгина