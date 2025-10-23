Конституционный совет РТ не нашел нарушений в законе о цвете такси

Заявлявшая о дискриминации таксистов прокомментировала решение так — «никто не хочет ломать систему»

Фото: Артем Дергунов

На сторону Госсовета РТ и других органов власти республики встал сегодня Конституционный Совет Татарстана. По итогам рассмотрения жалобы владелицы синего авто Диляры Юсуповой, ранее работавшей таксисткой в Казани, Совет не согласился с ее мнением и пришел к выводу — норма о белом и желтом цвете кузова пассажирских такси соответствует Конституции Татарстана, сообщает с места журналист «Реального времени».

Ранее в ходе рассмотрения жалобы Юсуповой представители Госсовета РТ, аппарата главы республики, уполномоченного по защите прав предпринимателей и ГАИ заявляли — оспариваемая норма республиканского закона «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым транспортом в РТ» от 21.07.2023 не нарушает права человека и не лишает таксистов возможности зарабатывать. При этом правами устанавливать цветовые ограничения Татарстан и другие регионы РФ наделил федеральный центр.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Из оглашенного сегодня решения следовало — свое мнение по этому вопросу еще семь лет назад высказал Конституционный суд РФ, куда обращался с аналогичной жалобой на региональный закон житель Краснодарского края, усматривая в нем нарушение статей 8, 19 и 34 Конституции РФ. Конституционный суд страны отказался принимать и рассматривать эту жалобу и в своем определении от 27.03.2018 указал — оспариваемые положения направлены на обеспечение прав и законных интересов всех сторон в сфере пассажирских перевозок легковым такси и не могут рассматриваться как нарушающие в обозначенном в жалобе аспекте конституционные права заявителя.

В то же время в ходе рассмотрения спорной нормы даже представитель ГАИ не смог дать четкого ответа на вопрос — как связан цвет авто и безопасность перевозок? Сообщил — нет статистики.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Напомним, в своей жалобе таксистка Юсупова сообщала — в связи с уходом за больной родственницей была вынуждена стать домохозяйкой. Получила статус самозанятой и начала подрабатывать в сфере такси — по 2-3 часа не каждый день. В прошлом году спокойно работала, введение жестких санкций в связи с обновлением законодательства еще позапрошлой осенью рынок такси в Татарстане почувствовал лишь в 2025-м. На заседании Конституционного совета женщина уверяла — ряд ее коллег ушли из этого бизнеса, часть работают втемную — под чужими аккаунтами, а часть были вынуждены арендовать белые машины по выросшей вдвое цене. При этом, чтобы получить хоть какую-то прибыль, арендаторам приходится крутить баранку по 8-9 часов в день, что небезопасно для пассажиров и других участников движения.

Выслушав решение Диляра Юсупова сделала вывод — дальнейшее обжалование в Конституционный суд РФ, вероятно, не будет иметь перспективы. «Никто не хочет ломать систему», — отметила она.