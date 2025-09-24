Бизнес-омбудсмен РТ не поддержал конституционную жалобу на норму закона о цвете такси

Обращение о нарушении прав казанской владелицы синего авто обсудили в Конституционном совете РТ

Сегодня Конституционный совет Татарстана рассмотрел жалобу жительницы Казани на дискриминацию таксистов республики по цвету авто. Представители Госсовета РТ, аппарата главы республики, уполномоченного по защите прав предпринимателей и ГАИ утверждали — оспариваемая норма республиканского закона 2023 года не нарушает права человека и не лишает таксистов возможности зарабатывать, — передает журналист «Реального времени».

Суть возражений представителей власти и госзащитников при ней же сводилась к аргументу — правом устанавливать цветовые ограничения регионы наделил федеральный центр, и республика им воспользовалась, приняв поправки в свой закон о пассажирском такси, вступившие в силу в сентябре 2023 года. С отдельным пунктом по части цветовой гаммы кузова легкового такси — желтой или белой.

Таксистам с машинами другого цвета у самого крупного оператора рынка заявки просто не дают, требуя лицензию. А лицензию не дает уже Миндортранс Татарстана, — пояснила на заседании 53-летняя хозяйка иномарки синего цвета Диляра Юсупова.

Никто из Миндортранса РТ на сегодняшнее заседание не пришел. Ранее от руководства поступил отзыв со ссылкой на то, что законодатель преследовал цель облегчить единообразие транспортных средств такси и их идентификацию в потоке транспорта.

Больше всего заявительницу удивил тот факт, что ее позицию не поддержали ни уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская, ни бизнес-омбудсмен Фарид Абдулганиев. Их представители сегодня заявили — государство вправе вводить разумные ограничения, в данном случае речь идет о балансе частных и публичных интересов, но основной закон республики не нарушен.

В свою очередь представитель ГАИ сегодня не смог дать четкого ответа на вопрос — как связаны цвет авто и безопасность перевозок? Сообщил — нет статистики.

Напомним, в своей жалобе таксистка Юсупова сообщала — в связи с уходом за больной родственницей была вынуждена стать домохозяйкой. Получила статус самозанятой и начала подрабатывать в сфере такси по 2— 3 часа не каждый день. В прошлом году спокойно работала, введение жестких санкций, в связи с обновлением законодательства еще позапрошлой осенью, рынок такси в Татарстане почувствовал лишь в 2025-м.

На заседании Конституционного совета женщина уверяла — ряд ее коллег ушли из этого бизнеса, часть работают втемную — под чужими аккаунтами, а часть были вынуждены арендовать белые машины по выросшей вдвое цене. При этом, чтобы получить хоть какую-то прибыль, арендаторам приходится крутить баранку по 8— 9 часов в день, что небезопасно для пассажиров и других участников движения.

У председателя и членов Конституционного совета РТ было немало вопросов к собравшимся. Свое заключение по существу жалобы они обещали огласить позже. Заранее дату называть не стали.