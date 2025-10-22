Новости спорта

«Рубин» вышел в плей-офф Кубка России после победы над «Ахматом»

20:17, 22.10.2025

Казанцы выиграли по итогам пенальти — 4:3

Фото: Динар Фатыхов

Казанский футбольный клуб «Рубин» вышел в плей-офф Кубка России после победы над «Ахматом». Матч состоялся на домашней арене в Казани.

Основное время матча завершилось со счетом вничью — 3:3, но «Рубин» смог перевернуть результат в свою пользу по серии пенальти и сделать счет 4:3.

Ранее «Рубин» крупно уступил в Казани калининградской «Балтике» в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 0:3. При проигрыше «Ахмату» казанцы бы вылетели из розыгрыша турнира Кубка России.

Наталья Жирнова

