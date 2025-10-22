«Рубин» и «Ахмат» сыграют за право выйти в плей-офф Кубка России

Проигравший вылетит из розыгрыша турнира

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня «Рубин» в Казани сыграет с «Ахматом» в матче 6-го тура группового раунда Кубка России в Пути РПЛ. Встреча начнется в 18.00 по московскому времени.

«Рубин» в пяти матчах группового этапа набрал четыре очка и занимает третье место в группе А. «Ахмат» отстает от казанской команды на один балл, замыкая турнирную таблицу квартета. В первом круге «Рубин» проиграл «Ахмату» в Грозном со счетом 0:2.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Победитель матча выходит в плей-офф в Пути регионов, проигравший — вылетает из нынешнего розыгрыша Кубка России. «Зенит» и «Оренбург» из группы А досрочно вышли в следующий раунд турнира в Пути РПЛ.

Ранее «Рубин» крупно уступил в Казани калининградской «Балтике» в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 0:3. В чемпионате команда Рашида Рахимова занимает седьмое место.



Зульфат Шафигуллин