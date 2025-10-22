УГМС Татарстана: туман охватит всю территорию республики
Ухудшения видимости ожидаются с вечера 22 октября по 23 октября
Главное управление метеорологии Татарстана выпустило срочное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, сообщает телеграм-канал ГУ МЧС по РТ.
По данным, с 20:00 22 октября и в течение всего 23 октября на территории республики, включая город Казань, местами ожидается туман.
Основным риском является значительное снижение видимости на дорогах, что может привести к серьезным затруднениям в движении транспорта. Повышается вероятность возникновения ДТП в условиях ограниченной видимости.
Ранее аналогичной прогноз был на 20 октября.
