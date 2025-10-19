Татарстанцев предупредили о тумане 20 октября
Туман ожидается и в Казани
Ночью и утром понедельника, 20 октября, в Татарстане возможен туман. Об этом рассказали в Гидрометцентре республики.
— Ночью и утром 20 октября на территории Татарстана и в Казани местами ожидается туман, — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня в Татарстане возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 6—11 м/с. Температура составит от +6 до +11 градусов.
