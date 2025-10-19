Новости общества

14:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Татарстанцев предупредили о тумане 20 октября

13:17, 19.10.2025

Туман ожидается и в Казани

Татарстанцев предупредили о тумане 20 октября
Фото: Реальное время

Ночью и утром понедельника, 20 октября, в Татарстане возможен туман. Об этом рассказали в Гидрометцентре республики.

— Ночью и утром 20 октября на территории Татарстана и в Казани местами ожидается туман, — говорится в сообщении.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Напомним, сегодня в Татарстане возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 6—11 м/с. Температура составит от +6 до +11 градусов.

Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также