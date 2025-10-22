В Казани построят новую школу на 1,2 тыс. мест за 621,6 млн рублей

Завершение строительства запланировано на 31 мая 2026 года

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане заключен госконтракт на строительство новой общеобразовательной школы на 1 224 места в Казани. Стоимость контракта составляет 621,6 млн рублей. Информация о соответствующем тендере размещена на сайте «Госзакупки».

Контракт предусматривает выполнение полного комплекса строительно-монтажных работ, включая установку и монтаж необходимого оборудования. Исполнитель обязуется обеспечить высокое качество работ и предоставить гарантии на выполненные работы и оборудование на срок 5 лет с момента ввода объекта в эксплуатацию. В случае выявления каких-либо недостатков в течение гарантийного периода исполнитель обязуется устранить их за свой счет.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В контракте также прописана ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, а также возможность изменения или расторжения договора в случаях, предусмотренных законодательством и условиями самого контракта.

Местоположение новой школы пока не уточняется.

В Татарстане строительство восьми общеобразовательных школ завершено на 83%. По пяти дошкольным общеобразовательным учреждениям выполнено 64% от общего объема работ.

Рената Валеева