В Татарстане в 2025 году близится к завершению строительство соцобъектов

В Татарстане продолжается строительство объектов социальной инфраструктуры, охватывающее сферы образования, здравоохранения, молодежной политики, спорта и культуры. Об этом сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин.

В сфере образования из 13 строящихся объектов восемь — это общеобразовательные школы, где строительно-монтажные работы выполнены на 83%. По пяти дошкольным общеобразовательным учреждениям завершено 64% от общего объема работ.

Из 53 объектов здравоохранения строительно-монтажные работы продолжаются в двух медучреждениях — в пгт Богатые Сабы и в Казани. Общее выполнение работ здесь составляет 97%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В рамках программ, реализуемых совместно с Минмолодежи, ведется строительство 11 объектов. Из трех молодежных центров завершить осталось только один — в Арском районе республики, где работы выполнены на 61%. По трем оставшимся детским оздоровительным лагерям выполнение составляет 66%.

Из 23 спортивных сооружений, строящихся по линии Министерства спорта РТ, завершить осталось строительство самого крупного объекта — центра развития футбола, готовность которого составляет 50%.

В сфере культуры реализуются четыре объекта: строительство трех многофункциональных центров и реконструкция районного дома культуры. Все они включены в госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий». В работе остаются два объекта в городах Агрызе и Буинске, выполнение по ним составляет 55%.

Напомним, с 1 января 2026 года в Татарстане вступят в силу два новых закона, устанавливающих увеличенные нормативы финансового обеспечения государственных гарантий в сфере образования. Для образовательных программ дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования его увеличат на 20% в 2026 году по сравнению с 2025 годом.

Рената Валеева