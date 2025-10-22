В Казани бизнес-залами на вокзале воспользовались более 10 тыс. раз за год работы

Одновременно в нем могут находиться до 25 человек

Фото: Динар Фатыхов

С момента открытия 21 октября 2024 года бизнес-зал на вокзале Казань Горьковской железной дороги принял более 10 тыс. посетителей. Об этом сообщили в Минтрансе РТ.

Там предусмотрены зоны отдыха для детей и взрослых, а также буфет. Одновременно в нем могут находиться до 25 человек.

Строительство кольцевой железнодорожной ветки в Казани планируют начать в 2026 году. Протяженность объекта составит 48 км. Отмечается, что проект предполагает строительство 17 остановочных пунктов. Появление новой железнодорожной ветки должно облегчить доступ в центр Казани из спальных микрорайонов.



Рената Валеева