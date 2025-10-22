В окружении Большунова не смогли ответить, продолжит ли карьеру лыжник
На фоне продления санкций начались разговоры о возможном завершении карьеры лидера российской сборной по лыжным гонкам
В окружении олимпийского чемпиона Александра Большунова не знают, продолжит ли лыжник карьеру после лишения шансов принять участие в Олимпиаде-2026. Отец спортсмена Александр Большунов-старший не располагает такими данными.
— Это все вопросы [по карьере] к нему, только он на них может ответить. Все спортсмены идут к одной мечте. На данный момент она недосягаема из-за недопуска, и ничего другого не следовало тут ожидать, — сказал Александр Большунов-старший ТАСС.
Во вторник 21 октября Совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) оставил в силе отстранение российских лыжников от мировых турниров. Россияне не смогут принять участие в квалификационных гонках и отобраться на Олимпийские игры 2026 года.
Ближайшие зимние Игры состоятся с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
