В окружении Большунова не смогли ответить, продолжит ли карьеру лыжник

На фоне продления санкций начались разговоры о возможном завершении карьеры лидера российской сборной по лыжным гонкам

Фото: Динар Фатыхов

В окружении олимпийского чемпиона Александра Большунова не знают, продолжит ли лыжник карьеру после лишения шансов принять участие в Олимпиаде-2026. Отец спортсмена Александр Большунов-старший не располагает такими данными.

— Это все вопросы [по карьере] к нему, только он на них может ответить. Все спортсмены идут к одной мечте. На данный момент она недосягаема из-за недопуска, и ничего другого не следовало тут ожидать, — сказал Александр Большунов-старший ТАСС.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Во вторник 21 октября Совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) оставил в силе отстранение российских лыжников от мировых турниров. Россияне не смогут принять участие в квалификационных гонках и отобраться на Олимпийские игры 2026 года.

Ближайшие зимние Игры состоятся с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Зульфат Шафигуллин