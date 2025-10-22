Шалимов нашел простое объяснение крупному поражению «Рубина» от «Балтики»

Эксперт уверен, что казанцы уступили из-за сильного прессинга со стороны «балтийцев»

Фото: Динар Фатыхов

Российский тренер Игорь Шалимов нашел объяснение крупному поражению «Рубина» от «Балтики» со счетом 0:3 в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Эксперт считает, что казанская команда не смогла найти решения проблемы с высоким прессингом соперника. Из-за этого подопечные Рашида Рахимова с трудом выходили со своей половины поля.

— В первом тайме вся игра проходила на половине поля «Рубина» — гости запрессинговали соперника и казанцы не могли выбраться. Как играть против такого давления, когда соперник идет по игрокам в прессинг, показал в прошлом году «Краснодар», когда средней передачей (часто от Агкацева) находил форварда и за счет него выходил в атаку. «Рубин» имеет в атаке Даку, но выходить так не смог. Непривычный матч для Казани — вроде с мячом, но постоянно ошибаешься, а тебя глушат и глушат прессингом, — сказал Шалимов в интервью «РБ Спорт».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом Шалимова разочаровала игра Мирлинда Даку, нападающий «Рубина» не сумел реализовать пенальти в начале второго тайма с «Балтикой». Албанский форвард не может отличиться четыре матча подряд. Всего в активе Даку восемь забитых голов в текущем чемпионате РПЛ.

— У «Рубина» разочаровал Даку. Выделяем его за голы и результативность, но здесь пенальти пробил плохо — и не в угол, и на удобной для вратаря высоте. Просто плохое решение, — считает Шалимов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Рубин» остался на седьмом месте чемпионата после поражения от «Балтики». В активе казанской команды 18 набранных очков. В матче 13-го тура «Рубину» предстоит сыграть в гостях с действующим чемпионом турнира «Краснодаром».

Зульфат Шафигуллин