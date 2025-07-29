СК закрыл налоговое дело главы ПСО «Казань» на 6 млрд
Вменявшаяся как преступление задолженность погашена
В результате расследования уголовного дела, возбужденного по факту уклонения от уплаты налогов, ООО ПСО «Казань» полностью погасило задолженность перед бюджетом, превышающую 6,1 млрд рублей. Об этом сообщили в СКР по Татарстану.
По версии следствия, в период с 2013 по 2018 год руководитель ПСО «Казань» Равиль Зиганшин путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 20 контрагентами уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на общую сумму более 6,1 млрд рублей.
В ходе расследования следователи добились полного погашения имевшейся задолженности по налогам. Более того, руководство предприятия добровольно возместило задолженность по налогам за 2019—2020 годы на сумму более 134 млн рублей.
В связи с полным погашением задолженности перед бюджетом уголовное преследование в отношении руководства ООО ПСО «Казань» было прекращено.
Ранее именно в рамках налогового уголовного дела в отношении Зиганшина избирали меру пресечения в виде залога 100 млн рублей.
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