СК закрыл налоговое дело главы ПСО «Казань» на 6 млрд

Вменявшаяся как преступление задолженность погашена

Фото: Динар Фатыхов

В результате расследования уголовного дела, возбужденного по факту уклонения от уплаты налогов, ООО ПСО «Казань» полностью погасило задолженность перед бюджетом, превышающую 6,1 млрд рублей. Об этом сообщили в СКР по Татарстану.

По версии следствия, в период с 2013 по 2018 год руководитель ПСО «Казань» Равиль Зиганшин путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 20 контрагентами уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на общую сумму более 6,1 млрд рублей.

В ходе расследования следователи добились полного погашения имевшейся задолженности по налогам. Более того, руководство предприятия добровольно возместило задолженность по налогам за 2019—2020 годы на сумму более 134 млн рублей.

Равиль Зиганшин. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В связи с полным погашением задолженности перед бюджетом уголовное преследование в отношении руководства ООО ПСО «Казань» было прекращено.



Ранее именно в рамках налогового уголовного дела в отношении Зиганшина избирали меру пресечения в виде залога 100 млн рублей.

Рената Валеева