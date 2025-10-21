Лавров и Рубио встретятся в Будапеште 30 октября

Встреча министров станет частью подготовки к предстоящему саммиту Путина и Трампа

Министры иностранных дел России и США Сергей Лавров и Марко Рубио планируют прибыть в венгерскую столицу Будапешт 30 октября. Об этом сообщила британская газета Financial Times, ссылаясь на информированный источник в германском правительстве.

Согласно источнику, встреча министров станет частью подготовки к предстоящему саммиту глав государств двух стран, запланированному в Венгрии.

скриншот видео kremlin.ru

Кроме того, сообщается, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан намерен представить собственные инициативы относительно двусторонних взаимоотношений перед встречей руководителей. Среди предложений Орбана возможно отдельное обсуждение с участием представителей ЕС и главы администрации США. Тем не менее официальная позиция властей пока не подтвердила данную информацию.

Ранее, 20 октября, состоялся телефонный разговор Сергея Лаврова и Марко Рубио, в которой стороны затронули тему дальнейших шагов, направленных на реализацию договоренностей, достигнутых президентами.

Наталья Жирнова