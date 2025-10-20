Лавров и Рубио обсудили реализацию договоренностей Путина и Трампа

20 октября состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел двух стран

20 октября между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио состоялся телефонный разговор. Целью беседы стало обсуждение практических мер по реализации договоренностей, достигнутых в ходе телефонного общения президентов России и США 16 октября.

Как сообщает МИД РФ, министры иностранных дел двух стран рассмотрели конкретные шаги, необходимые для воплощения в жизнь результатов переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

— Состоялось конструктивное обсуждение возможных конкретных шагов в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров президента Российской Федерации В.В. Путина с президентом США Д. Трампом, — сказано в сообщении.

Напомним, что встреча Путина и Трампа может состояться в ближайшее время. Ранее называли срок в две недели.

Наталья Жирнова