CNN: встреча советников Трампа и Путина отложена
Причины переноса встречи не уточняются
Надежды на скорую встречу президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина могут не оправдаться. Источники, знакомые с ситуацией, сообщили CNN, что запланированная на этой неделе предварительная встреча ключевых внешнеполитических советников двух лидеров отложена, по крайней мере, на данный момент.
После телефонного разговора с Путиным в четверг Трамп заявлял, что они «договорились о встрече наших советников высокого уровня на следующей неделе». Он уточнил, что первые встречи в Соединенных Штатах будут проходить под руководством госсекретаря Марко Рубио.
Однако, как сообщил CNN представитель Белого дома, встреча Рубио с российским коллегой Сергеем Лавровым пока отложена. Причины переноса встречи не уточняются, хотя один из источников сообщил, что у Рубио и Лаврова были разные ожидания относительно возможного прекращения вторжения России в Украину.
