Перинатальный центр Нижнекамска получит дополнительное финансирование на оборудование и мебель

12:29, 21.10.2025

44 млн рублей уйдет на закупку высокотехнологичного оборудования и 18 млн рублей — на приобретение новой мебели

Фото: Динар Фатыхов

В Нижнекамске завершается обновление Перинатального центра, который станет важным медицинским объектом для всего Закамья. Благодаря поддержке раиса Татарстана Рустама Минниханова и Минздрава Татарстана, принято решение о дополнительном финансировании проекта.

Перинатальный центр получит 44 млн рублей на закупку высокотехнологичного оборудования и 18 млн рублей на приобретение новой мебели.

— Объект имеет важное значение практически для всего Закамья — здесь помогают появиться на свет детям из ближайших городов и сел, — сообщил глава Нижнекамска Радмир Беляев в своем телеграм-канале.

В Татарстане из 53 объектов здравоохранения строительно-монтажные работы продолжаются в двух медучреждениях — в пгт Богатые Сабы и в Казани. Общее выполнение работ здесь составляет 97%.

Рената Валеева

