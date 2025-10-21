Спрос на кредитные карты в Татарстане снизился на 9,3% в сентябре

Татарстан занял восьмое место среди регионов-лидеров по количеству выданных карт

Фото: Артем Дергунов

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в сентябре 2025 года в России зафиксировано снижение выдачи новых кредитных карт. Общее количество выданных кредиток составило 1,2 млн единиц, что на 8,9% меньше, чем в августе 2025 года (1,4 млн единиц), и на 36,5% меньше, чем в сентябре 2024 года (1,9 млн единиц).

Тенденция к снижению спроса наблюдается и в Татарстане. В сентябре 2025 года в республике было выдано 34,2 тыс. новых кредитных карт, что на 9,3% меньше, чем в августе (37,7 тыс.). Таким образом, Татарстан занял восьмое место среди регионов-лидеров по количеству выданных кредитных карт.

Реальное время / realnoevremya.ru

Объем лимитов по выданным в сентябре 2025 года кредитным картам также сократился по сравнению с предыдущим месяцем (на 26,5%) и составил 103,8 млрд рублей. В сравнении с сентябрем 2024 года, этот показатель снизился на 53,0%.

Среди 30 регионов-лидеров по выдаче кредитных карт наиболее заметное снижение наблюдается в Крыму (-13,8%), Москве (-12,6%), Оренбургской (-11,4%) и Новосибирской (-11,0%) областях, а также в Санкт-Петербурге (-10,9%).

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение главе Центробанка с инициативой установить предельный срок возврата денежных средств на банковскую карту потребителя в течение 24 часов с момента отмены покупки.

Рената Валеева