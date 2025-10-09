В Госдуме предложили сократить срок возврата денег после отмены покупки до 24 часов

Сейчас денежные средства возвращаются в течение 10 дней

Фото: Артем Дергунов

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с инициативой установить предельный срок возврата денежных средств на банковскую карту потребителя в течение 24 часов с момента отмены покупки. Об этом сообщает РИА «Новости».

В документе, который оказался в распоряжении агентства, Чернышов предлагает, чтобы для всех кредитных организаций, осуществляющих эквайринг, был установлен срок возврата средств не более 24 часов с момента получения банком-эквайером соответствующего распоряжения от торговой точки или исполнителя услуг.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Вице-спикер отметил, что современные технологии позволяют осуществлять списание средств с карты плательщика практически мгновенно, однако процесс возврата денег при расторжении договора купли-продажи или отказе от услуг занимает до 10 дней.

— Существующий разрыв между скоростью списания и возврата средств является архаичным и не соответствует современному уровню развития цифровых технологий в финансовой сфере, — подчеркнул Чернышов.

По его мнению, реализация данной инициативы повысит защиту прав потребителей, стимулирует безналичные расчеты и будет способствовать развитию цифровой экономики в России. Также это может повысить уровень доверия граждан к финансовым институтам, что является важным аспектом для формирования стабильной экономической среды.

Анастасия Фартыгина