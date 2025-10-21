«Госуслуги» упростят замену документов после замужества и развода

Об этом сообщил замглавы Минцифры России Сергей Цветков

Фото: Динар Фатыхов

Портал «Госуслуги» расширит функционал и позволит гражданам оформлять комплексное заявление для замены различных документов, необходимых при изменении фамилии после замужества или развода. Об этом сообщил замглавы Минцифры России Сергей Цветков в ответ на обращение депутатов думской фракции «Новые люди», передает ТАСС.

Новая функция позволит россиянам в упрощенном порядке заменить водительское удостоверение, регистрационные документы на транспортные средства, паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность за пределами России, а также внести изменения в сведения из ЕГРН (Единого государственного реестра недвижимости).

— В рамках реализации [данной] жизненной ситуации планируется создание функциональности сервиса комплексного заявления на замену российского национального водительского удостоверения, — говорится в документе.

Ранее директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предупредила пользователей о новом способе мошенничества, связанном с использованием «Госуслуг». Там связываются с потенциальными жертвами в личных сообщениях, выдавая себя за сотрудников с их бывшей работы. Под предлогом «оцифровки архивов» и удаления данных о бывшем сотруднике из базы они просят прислать номер телефона в бот, а затем и поступивший на телефон код.

Рената Валеева