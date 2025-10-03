Екатерина Мизулина предупредила о новой схеме мошенничества через «Госуслуги»

Аферисты выдают себя за сотрудников с бывшего места работы потенциальных жертв

Фото: Динар Фатыхов

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предупредила пользователей о новом способе мошенничества, связанном с использованием «Госуслуг». Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

По словам Мизулиной, мошенники связываются с потенциальными жертвами в личных сообщениях, выдавая себя за сотрудников с их бывшей работы. Под предлогом «оцифровки архивов» и удаления данных о бывшем сотруднике из базы они просят прислать номер телефона в бот, а затем и поступивший на телефон код.

Артем Гафаров / realnoevremya.ru

— Код, естественно, от «Госуслуг», — предупреждает Мизулина. Она призвала пользователей быть бдительными и не предоставлять свои личные данные незнакомым лицам, даже если они представляются сотрудниками знакомых организаций.

— Будьте аккуратнее, — заключила Мизулина в своем сообщении.

Ранее в Набережных Челнах задержали двух местных жителей, подозреваемых в помощи телефонным мошенникам. Мужчины обеспечивали работу сим-боксов, позволяющих злоумышленникам совершать анонимные звонки и обманывать граждан.

Рената Валеева