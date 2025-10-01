В Чувашии подростки «сняли сериал» у памятника Великой Отечественной войне

Один из подростков нецензурно выразился рядом с памятником, а затем плюнул в его сторону. Следком проводит проверку

Фото: Дарья Пинегина

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку по факту противоправных действий подростков в Чувашии, совершенных у мемориала в честь погибших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

В селе Моргауши группа подростков совершила ряд действий возле памятника, снимая происходящее на видео.

В частности, на кадрах видно, как двое юношей снимают пародию на популярный молодежный сериал у мемориала в честь погибших в Великой Отечественной войне. Один из подростков нецензурно выражается рядом с памятником, а затем плюет в его сторону.



Ранее стало известно, что после появления видеозаписи в соцсетях, инцидентом заинтересовались полицейские. Личности «актеров» были установлены в кратчайшие сроки.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

— В течение двух часов были опознаны и доставлены в отделение двое непосредственных участников съемки, подростки 15—17 лет, а также 14-летний «оператор», — рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Выяснилось, что один из подростков учится в чебоксарском колледже, второй нигде не учится. Младший из юношей учится в школе. Задержанные признались, что снимали пародию на популярный молодежный сериал и не задумывались о последствиях своих действий.



Рената Валеева