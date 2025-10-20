Новости промышленности

Минсельхоз заявил, что ячмень Татарстана прошел проверку качества

16:42, 20.10.2025

Ранее сообщалось, что в новом урожае общей массой 65 тыс. тонн специалисты обнаружили пестициды, которые превышают норму от трех до 12,5 раза

Фото: скриншот с сообщества в VK ФГБУ «ЦОК АПК»

Специалисты лаборатории Центра оценки качества зерна АПК Татарстана завершили проверку ячменя нового урожая, сообщает Минсельхоз. В ходе исследований было проанализировано более 5,5 тысячи образцов, что на 70% больше, чем в прошлом году.

Комплексная проверка включала в себя ряд важных показателей: определение цвета и запаха зерна, измерение уровня влажности, анализ содержания белка, а также тщательную проверку на наличие примесей и зараженность вредителями.

Реальное время / realnoevremya.ru

Напомним, что с начала 2025 года специалисты изучили более 200 тыс. тонн ячменя, проведя 10,3 тыс. исследований. Общий валовой сбор ячменя в Татарстане составил около 1,2 млн тонн при урожайности 37,4 центнера с гектара, что на 30% превышает показатели прошлого года.

Ранее также сообщалось, что в новом урожае общей массой 65 тыс. тонн специалисты обнаружили пестициды, которые превышают норму от трех до 12,5 раза.

Наталья Жирнова

