Минсельхоз заявил, что ячмень Татарстана прошел проверку качества

Ранее сообщалось, что в новом урожае общей массой 65 тыс. тонн специалисты обнаружили пестициды, которые превышают норму от трех до 12,5 раза

Специалисты лаборатории Центра оценки качества зерна АПК Татарстана завершили проверку ячменя нового урожая, сообщает Минсельхоз. В ходе исследований было проанализировано более 5,5 тысячи образцов, что на 70% больше, чем в прошлом году.

Комплексная проверка включала в себя ряд важных показателей: определение цвета и запаха зерна, измерение уровня влажности, анализ содержания белка, а также тщательную проверку на наличие примесей и зараженность вредителями.

Напомним, что с начала 2025 года специалисты изучили более 200 тыс. тонн ячменя, проведя 10,3 тыс. исследований. Общий валовой сбор ячменя в Татарстане составил около 1,2 млн тонн при урожайности 37,4 центнера с гектара, что на 30% превышает показатели прошлого года.

Наталья Жирнова