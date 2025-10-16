В Татарстане выросло производство ячменя на 30%

Однако в новом урожае общей массой 65 тыс. тонн специалисты обнаружили пестициды, которые превышают норму от трех до 12,5 раза

Фото: Реальное время

Специалисты Центра оценки качества зерна (ЦОК АПК) в Татарстане провели исследования ячменя нового урожая. За период с 15 июля по 10 октября 2025 года в лабораторию поступило 212 проб ячменя общей массой свыше 65 тыс. тонн.



По результатам испытаний выявлены некоторые нарушения. В 10 пробах обнаружено превышение допустимой нормы пестицида «Лямбда-цигалотрин» от трех до 12,5 раза. Кроме того, в пяти пробах зафиксировано повышенное содержание влаги, а один образец не соответствовал нормам по показателю зерновой примеси.

С начала 2025 года специалисты исследовали более 200 тыс. тонн ячменя, проведя 10,3 тыс. исследований. Общий валовой сбор ячменя в Татарстане составил около 1,2 млн тонн при урожайности 37,4 центнера с гектара, что на 30% превышает показатели прошлого года.

Наталья Жирнова