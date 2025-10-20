Каждый третий сотрудник офиса в Казани хочет ввести «тихий час»

При этом каждый пятый хотел бы видеть пятничные вечеринки и ежедневные походы с коллегами в бар

Фото: Максим Платонов

Согласно исследованию сети смарт-офисов SOK, почти треть (35%) казанских офисных работников высказались за официальное введение «тихого часа» на рабочем месте. Дополнительные предпочтения касались пятничных офисных вечеринок (20%) и регулярных походов в бар с коллегами вечером (19%).

Популярные офисные ритуалы, предлагаемые сотрудниками, включают также коллективные обеденные пробежки (8%) и вечерние прогулки с коллегами (5%). Эти мероприятия положительно сказываются на самочувствии сотрудников и повышают общую производительность труда.

Самым распространенным повседневным ритуалом остается утренняя чашечка чая или кофе (28% респондентов). Завтраки прямо за рабочим столом практикуют 20%, еженедельные посиделки устраиваются каждым седьмым сотрудником (15%), регулярная рассылка шуточных сообщений в рабочие чаты — 11%.

Почти четверть опрошенных (22%) считают офисные ритуалы способом наладить отношения с коллегами, треть (32%) видит в них средство для кратковременного отдыха и последующего повышения концентрации. Тем не менее лишь 6% используют подобные занятия как повод уйти раньше с работы.

Однако существует ряд привычек, раздражающих сотрудников. Больше всего недовольства вызывают злоупотребляющие публикациями мемов и анекдотов в рабочих чатах (28%) и постоянные перекуры (22%).

Ранее «Реальное время» рассказывало, что максимальный доход столяра в Казани составляет 205 тыс. рублей.

Дмитрий Зайцев