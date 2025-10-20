Экспорт грузинского вина в Россию сократился на 19% за 9 месяцев
Общая стоимость экспортированного в Россию вина составила $120,2 млн
В период с января по сентябрь 2025 года Грузия экспортировала в Россию 43,4 тыс. тонн вина, что на 19,1% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии.
Общая стоимость экспортированного в Россию вина составила $120,2 млн. За первые девять месяцев прошлого года Грузия экспортировала в Россию 53 660,9 тонны вина на сумму $146,9 млн.
Несмотря на то, что Россия остается одним из ключевых рынков сбыта грузинского вина, объемы экспорта в этом направлении сократились.
Всего за указанный период Грузия поставила за границу вина на сумму $189,9 млн, что составляет 3,7% от общего объема экспорта товаров. В сравнении с прошлым годом общий экспорт натуральных вин из Грузии на мировые рынки сократился на 11,5%.
