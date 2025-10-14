В Татарстане снизилось число отравлений алкоголем

Среди подростков 15–17 лет зарегистрировано 38 отравлений

За девять месяцев 2025 года в Татарстане зарегистрировано 408 случаев острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Это на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Управление Роспотребнадзора по Татарстану.

Несмотря на общее снижение, тревогу вызывает рост числа пострадавших детей: зафиксировано 32 случая, что составляет 7,8% от общего числа, тогда как в 2024 году этот показатель был на уровне 4,6%.

Основная доля отравившихся (82,9%) — взрослые старше 18 лет. Наиболее высокие показатели среди несовершеннолетних зафиксированы в Казани (33 случая), Набережных Челнах (13) и Нижнекамском районе (15).

Смертность от острых отравлений алкоголем снизилась на 35,4%: за январь—сентябрь 2025 года зарегистрировано 124 летальных случая против 191 годом ранее.

Роспотребнадзор призвал жителей республики не приобретать алкоголь у неизвестных продавцов и напомнил, что суррогатная продукция представляет смертельную опасность.

Напомним, производство водки в России снизилось, а ликеров — выросло. Общий выпуск спиртных напитков крепостью свыше 9% уменьшился на 4,2%.

Анастасия Фартыгина