Исследование: казанцы готовы платить в среднем 27,2 тысячи рублей за аренду жилья

Казань входит в число лидеров по размерам рынка аренды жилья, наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Новосибирском и Екатеринбургом

Фото: Динар Фатыхов

Жители Казани, планирующие снять квартиру на длительный срок, ориентируются на бюджет в 27,2 тыс. рублей в месяц. Об этом сказано в исследовании завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве России Александра Цыганова, пишет РИА «Новости».

— Люди, желающие арендовать квартиру на длительный срок, ориентируются на средний бюджет в 27,2 тысячи рублей в месяц. Год назад арендаторы были готовы платить 25,9 тысячи рублей в месяц, — говорится в исследовании.

Исследование также показало снижение интереса к долгосрочной аренде в целом по стране. В третьем квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество желающих арендовать жилье на длительный срок снизилось на 20,1%.

Казань входит в число лидеров по размерам рынка аренды жилья, наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Новосибирском, Екатеринбургом, Нижним Новгородом, Краснодаром, Ростовом-на-Дону, Красноярском и Воронежем.

Напомним, аренда жилья на Новый год в Казани подорожала на 17%. Сутки проживания обойдутся в среднем в 6,5 тыс. рублей.

Рената Валеева