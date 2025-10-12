В Казани аренда жилья на Новый год подорожала на 17%

Средняя стоимость аренды жилья в Казани на новогодние праздники составляет 6 580 рублей

Фото: Максим Платонов

Краткосрочная аренда жилья в Казани на предстоящие новогодние праздники показала самый высокий годовой прирост цен среди популярных российских направлений, увеличившись на 17% и составив в среднем 6 580 рублей за сутки. Об этом сообщили аналитики сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру».

Казань также вошла в тройку лидеров по числу ранних бронирований на Новый год — наряду с Санкт-Петербургом и Москвой. Среди других востребованных городов отмечаются Сочи, Калининград, Минск, Нижний Новгород, Кисловодск, а также новички этого года — Зеленоградск и Кострома, спрос на которые вырос на 20%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По данным исследования, средняя стоимость аренды жилья в Казани на новогодние праздники составляет 6 580 рублей. Это дороже, чем в Санкт-Петербурге (5 815 рублей) и Сочи (5 610 рублей), но дешевле, чем в Минске (9 350 рублей), Костроме (7 460 рублей) и Нижнем Новгороде (7 072 рубля).

Аналитики отмечают, что россияне стали заранее планировать новогодние каникулы: спрос на раннее бронирование вырос на 50% за год, что связано с рекордно длинными выходными и желанием занять лучшие варианты жилья.

Анастасия Фартыгина