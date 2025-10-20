Власти Крыма увеличивают лимит на продажу топлива на АЗС до 30 литров

Напомним, дефицит бензина на АЗС в Крыму наблюдался с середины августа

Фото: Владимир Васильев

С понедельника, 21 октября, власти Крыма увеличивают лимит на продажу топлива на автозаправочных станциях (АЗС) с 20 до 30 литров на человека в сутки. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

— С 21 октября на территории Республики Крым будут работать 130 автозаправочных станций, на которых топливо имеется в свободной продаже. При этом норматив увеличится до 30 литров в одни руки в сутки, — написал Аксенов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, дефицит бензина на АЗС в Крыму наблюдался с середины августа и усилился в сентябре, особенно в отношении марок Аи-92 и Аи-95. С 1 октября власти ввели лимит на отпускаемое топливо в 20 литров на человека, а также ограничили цены на топливо: дизельное — не дороже 75 рублей за литр, Аи-92 — не дороже 70 рублей за литр, Аи-95 — максимум 76 рублей за литр.

Ранее власти Крыма сообщали о планомерном уменьшении дефицита топлива на заправках в течение октября. По данным на 3 октября, топливо можно было приобрести в среднем на 70 АЗС. К 10 октября это число возросло до 90, а в воскресенье, по информации премьер-министра региона Юрия Гоцанюка, топливо отпускалось уже на 93 заправках.

Рената Валеева