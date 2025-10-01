В Крыму ужесточили ограничения на продажу топлива — до 20 литров в одни руки

Информация об организации стабильных поставок на территорию будет озвучена до 3 октября

Фото: Максим Платонов

В Крыму ужесточили ограничения на продажу топлива. Со среды в одни руки отпускается не более 20 литров. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Это решение стало продолжением мер, введенных 29 сентября, когда объем продажи был ограничен 30 литрами на фоне дефицита бензина на автозаправочных станциях полуострова.

Как написал Аксенов в своем телеграм-канале, «меры, принимаемые правительством республики совместно с федеральными органами власти, пока не позволяют полностью выровнять ситуацию с наличием необходимого объема автомобильного топлива на АЗС Крыма». В связи с этим «принято решение об ограничении объема продажи топлива — не более 20 литров в одни руки».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Глава республики также подчеркнул, что общественный транспорт, социальные объекты, коммунальные и экстренные службы обеспечиваются топливом в полной мере. По его словам, информация об организации стабильных поставок требуемого объема топлива на территорию будет озвучена до конца дня 3 октября.

Ранее, в среду, Аксенов сообщил, что обсудил вопрос обеспечения регионов автомобильным топливом с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым. Предложения для решения проблемы, по его словам, будут направлены президенту России Владимиру Путину до конца недели.

Рената Валеева