Татарстан стал вторым в рейтинге регионов по науке и технологиям, опередив Петербург

Республика, а также Москва и Санкт-Петербург обеспечивают более 37% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ, услуг

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Татарстан вошел в тройку лидеров рейтинга российских регионов по развитию науки и технологий за 2024 год, заняв второе место. Исследование проведено РИА «Новости». Первое место традиционно занимает Москва, третье — Санкт-Петербург.

Рейтинг учитывает разработку и внедрение инноваций, развитие научной сферы и освоение передовых технологий, что, по мнению экспертов, является ключевым фактором социально-экономического развития и повышения уровня жизни.

По данным Росстата, доля инновационных товаров и услуг в общем объеме отгруженных товаров и услуг по итогам 2024 года сохранилась на уровне 6%, при этом объем инновационных товаров и услуг вырос на 18% по сравнению с прошлым годом. Инновационная активность организаций (доля организаций, осуществлявших инновационную деятельность) выросла на 1,2 процентного пункта до 12,5%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Татарстан, Москва и Санкт-Петербург обеспечивают более 37% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ, услуг. Эксперты объясняют лидирующие позиции этих регионов активным функционированием высокотехнологичных производств, высоким уровнем развития науки и технологий, наличием большого количества научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и высококвалифицированного персонала.

Рената Валеева